Tiroler Sennerei reagiert auf Verätzungen nach Milchkonsum

Die Erlebnis Sennerei Zillertal KG mit Sitz in Mayrhofen in Tirol hat am Freitag gegenüber der APA ihr Vorgehen beim Rückruf der Bio-Heumilch verteidigt. Man habe sofort, als man schon vergangen Freitag erfahren habe, dass ein Niederösterreicher nach dem Konsum der Milch ins Krankenhaus eingeliefert worden war, die ersten Schritte eingeleitet, sagte Geschäftsführer Christian Kröll.

SN/dpa/Daniel Karmann Noch ist nicht geklärt, wie die Milch verunreinigt wurde