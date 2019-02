Tiroler tötete sich nach Angriff auf Ehefrau selbst

Ein 71-Jähriger hat am Montag seine Ehefrau in Sautens in Tirol (Bezirk Imst) auf offener Straße niedergeschlagen und mit einem Messer attackiert. Der Mann ließ erst von der 58-Jährigen ab, als ihr Zeugen zu Hilfe eilten, sagte LKA-Chef Walter Pupp der APA. Nachdem er mit seinem Auto vom Tatort geflüchtet war, tötete sich der Mann selbst.

SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL Tatort im Ortszentrum von Sautens