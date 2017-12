Tiroler Valsertal nach Felssturz über Notweg erreichbar

Nach dem gewaltigen Felssturz in Vals in Tirol können die eingeschlossenen rund 150 Dorfbewohner aufatmen: Am späten Dienstagnachmittag wurde ein Notweg freigegeben, wodurch sie wieder die Möglichkeit haben, ins Tal zu gelangen. Die provisorische Fahrbahn ist nur für Anrainer benutzbar.

SN/APA (Zeitungsfoto.at)/ZEITUNGSFO Die Straße wurde bis zu 50 Meter hoch verschüttet