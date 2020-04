Tiroler Vollquarantäne endet mit Dienstag

Tirol wird, was die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus betrifft, ab Dienstag wieder auf Bundeslinie sein. Die seit 19. März geltende Vollquarantäne und Selbstisolation werden beendet, erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Montag. Damit gelten in Tirol die bis Ende April verlängerten Ausgangsbeschränkungen des Bundes.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Leichte Lockerung der Maßnahmen in Tirol