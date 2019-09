Tiroler Wanderer verletzte sich bei Sturz in NÖ am Kopf

Ein 54-jähriger Tiroler ist am Sonntag im Bezirk Neunkirchen auf dem Kammweg zwischen Preinerwand und Jakobskogel gestürzt. Der Mann erlitt Kopfverletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen, teilte die Bergrettung Reichenau an der Rax in einer Aussendung mit. Insgesamt kam es seit Freitag zu drei Vorfällen in dem Gebiet.

SN/APA (Punz)/HANS PUNZ Seit Freitag kam es zu drei Vorfällen im selben Gebiet