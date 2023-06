Tiroler Wingsuit-Pilot stürzte in der Schweiz ab und starb

Ein 42-jähriger Wingsuit-Pilot aus Tirol ist am Samstagvormittag im schweizerischen Kantons St. Gallen tödlich verunglückt. Der Mann war im Bereich des offiziellen Landeplatzes in der Ortschaft Walenstadt abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die Gründe für den Absturz des Tirolers waren am Samstagnachmittag noch unklar, teilte die Kantonspolizei in einer Presseaussendung mit.

Laut den bisherigen Ermittlungen startete der 42-Jährige mit seinem Wingsuit im Bereich der Absprungstelle Sputnik am Berg Chäserrugg seinen Flug in Richtung Walenstadt. Auf dem Gelände des offiziellen Landeplatzes stürzte der 42-Jährige ab. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St. Gallen untersucht den Unfallhergang. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen verfügte die Überführung des Verstorbenen ins Institut für Rechtsmedizin, berichtete die Polizei.