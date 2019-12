Tiroler Winter-Fahrverbote gelten ab Samstag

In Teilen Tirols gelten ab dem heutigen Samstag erneut Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz für Durchreisende, um den Stau-Ausweichverkehr von der Autobahn in die anliegenden Ortschaften zu unterbinden. Bestimmte Straßen werden bis Ostermontag (13. April 2020) an Samstagen, Sonn- und Feiertagen für "Stauflüchtlinge" gesperrt.

SN/APA (ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL) Wie im Sommer, so auch im Winter...