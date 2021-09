Tittmoning: Pkw erfasst bei Überholmanöver Moped - zwei Jugendliche sterben

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Dienstagabend in Tittmoning nahe der Grenze zu Oberösterreich ereignet - zwei einheimische junge Männer kamen dabei ums Leben.

Am Dienstag gegen 19.50 Uhr ereignete sich in Tittmoning auf der Staatsstraße 2105 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen getötet wurden. Eine 20-jährige aus Burghausen befuhr mit ihrem Pkw die Staatsstraße aus Richtung Kay kommend in Fahrtrichtung zur B 20.

Auf Höhe des Sportplatzendes von Kay wollte sie eine vor ihr befindliche Fahrzeugkolonne überholen, übersah dabei jedoch ein entgegenkommendes Leichtkraftrad und stieß mit diesem frontal zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralles erlitten der 16-jährige Fahrer des Mopeds und sein 17-jähriger Soziusfahrer - beide aus Tittmoning - so schwere Verletzungen, dass beide noch an der Unfallstelle verstarben.

Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde deshalb zur ärztlichen Versorgung mit dem BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Unfallstelle befanden sich die Feuerwehren Kay und Kirchheim, mehrere Rettungs- und Notarztfahrzeuge, mehrere Polizeistreifen sowie Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams im Einsatz.