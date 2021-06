Tod einer 13-Jährigen in Wien: Ein tatverdächtiger Asylbewerber ist vorbestraft

Die beiden jungen Afghanen dürften das Mädchen in ihre Wohnung gelockt und dann mit Drogen gefügig gemacht haben. Ermittlungen zufolge soll es zu "schweren strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität" der 13-Jährigen gekommen sein.

Im Fall jenes 13-jährigen Mädchens, das in Wien-Donaustadt tot auf einem Grünstreifen gefunden worden war, haben Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Dienstag neue Details bekannt gegeben. Demnach handelt es sich bei einem der beiden Tatverdächtigen (16 und 18 Jahre alt) um einen subsidiär Schutzberechtigten, dem dieser Schutzstatus wegen mehrerer strafrechtlicher Delikte aberkannt worden ist. Dagegen hat der junge Afghane Einspruch erhoben. Das Verfahren laufe derzeit noch. Der zweite Tatverdächtige habe erst heuer einen Asylantrag gestellt, so der Innenminister.

Die vorläufigen Ergebnisse der Obduktion der Leiche "deuten klar auf Ersticken hin", berichtete Polizeipräsident Pürstl. Die 13-Jährige dürfte mit den beiden Afghanen bekannt gewesen und freiwillig mit ihnen in deren Wohnung mitgegangen sein. Was sich dort exakt zugetragen habe, sei noch Gegenstand von Ermittlungen, aber: "Vermutlich wurden dem Mädchen Drogen verabreicht, um es gefügig zu machen. In der Folge dürfte es zu schweren strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität gekommen sein", sagte Pürstl.

Viel erhoffen sich die Kriminalisten von der heutigen Vernehmung der beiden festgenommenen Verdächtigen. "Es steht auch noch nicht fest, ob es noch weitere Beteiligte gegeben hat", ergänzte der Wiener Polizeipräsident. Die genauen Todesumstände sind noch unbekannt, ebenso wie der Umstand, wie die Leiche des Mädchens aus dem Bezirk Tulln auf die Straße gelangt ist. Der Fundort in der Erzherzog-Karl-Straße in der Donaustadt liegt in unmittelbarer Nähe zur Wohnung des einen Afghanen.

Innenminister Nehammer betonte im Rahmen der Pressekonferenz: "Sollte sich herausstellen, dass sich die Vorwürfe bestätigen, werden wir ganz konsequent nach Afghanistan abschieben." Seine Botschaft an Menschen, die nach Österreich kommen und bleiben wollen: "Hier zu bleiben heißt, Bereitschaft zur Integration zu zeigen uns sich an die Gesetze zu halten. Die, die das nicht tun, haben damit zu rechnen, in ihre Herkunftsländer abgeschoben zu werden."