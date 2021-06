Tod einer 13-Jährigen in Wien: Tatverdächtigem drohte bereits die Abschiebung

Nach dem Tod eines 13-jährigen Mädchens in Wien wurden zwei afghanische Asylbewerber festgenommen. Einer davon war schon mehrere Male straffällig geworden und saß im Gefängnis.

Im Fall des am Wochenende in Wien-Donaustadt tot auf einem öffentlichen Grünstreifen gefundenen 13-jährigen Mädchens werden nun immer mehr Details zur Tat, aber auch zu den Tatverdächtigen bekannt.

Nachdem am Montagabend zwei junge Afghanen (16 und 18 Jahre alt) festgenommen wurden, beriefen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Dienstagvormittag eine Pressekonferenz ein.

Darin hieß es, der jüngere Tatverdächtige habe erst heuer einen Asylantrag gestellt, und zwar im April dieses Jahres. Seine Mutter und seine Schwester hatten kurz davor Asyl in Österreich bekommen. Der Bursche war daraufhin nachgeholt worden.

Der 18-Jährige, der in einer Wohnung von Wiener Wohnen lebt, war bereits 2015 nach Österreich gekommen. Er erhielt kurz darauf subsidiären Schutz. Allerdings startete er rasch eine kriminelle Karriere. Er wurde wegen Drogenhandels und Gewaltdelikten verurteilt. Deswegen wurde ihm vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl im Jahr 2019 der subsidiäre Schutz aberkannt und es erging eine Rückkehrentscheidung in Verbindung mit einem sechsjährigen Einreiseverbot.

Da der Afghane zu diesem Zeitpunkt aber noch minderjährig war, war aufgrund der Europäischen Menschenrechtskonvention seine Abschiebung unzulässig. Das Bundesverwaltungsgericht hätte im Hinblick auf die mehrfache Straffälligkeit des Burschen jedoch die Möglichkeit gehabt, den Abschiebeschutz aufzuheben und im Sinne eines Beschleunigungsgebots eine Abschiebung ab Volljährigkeit des gebürtigen Afghanen zu ermöglichen. Am 4. November 2019 legte der heute 18-Jährige beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Bis heute gibt es keine Entscheidung. Nachdem er Beschwerde eingelegt hatte, wurde er noch wegen Raubes zu einer zehnmonatigen Haftstrafe verurteilt. Nach wenigen Monaten wurde er aus der Haft wieder entlassen.

Zur Tat selbst fehlen den Ermittlern noch etliche Puzzlesteine, um mit Sicherheit sagen zu können, wie die 13-Jährige aus dem Bezirk Tulln zu Tode gekommen ist. Die vorläufigen Ergebnisse der Obduktion der Leiche "deuten klar auf Ersticken hin", berichtete Polizeipräsident Pürstl. Das Mädchen dürfte mit den beiden Afghanen bekannt gewesen und freiwillig mit ihnen in deren Wohnung gegangen sein. Was sich dort exakt zugetragen habe, müsse erst rekonstruiert werden, aber: "Vermutlich wurden dem Mädchen Drogen verabreicht, um es gefügig zu machen. In der Folge dürfte es zu schweren strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität gekommen sein", sagte Pürstl.

Viel erhoffen sich die Kriminalisten von der Vernehmung der beiden festgenommenen Verdächtigen. "Es steht auch noch nicht fest, ob es eventuell noch weitere Beteiligte gegeben hat", ergänzte der Wiener Polizeipräsident. Unbekannt ist ebenso der Umstand, wie die Leiche des Mädchens auf die Straße gelangt ist. Der Fundort in der Erzherzog-Karl-Straße in der Donaustadt liegt jedenfalls in unmittelbarer Nähe zur Wohnung des älteren der beiden Afghanen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Wien sollen die Vernehmungen am Dienstag durchgeführt werden. Mit konkreten Ergebnissen sei jedoch frühestens am Mittwoch zu rechnen.

Offen ist, ob das Mädchen zu dem Zeitpunkt, als sie auf der Grünfläche abgelegt wurde, noch am Leben und bewusstlos oder bereits tot war. Polizeipräsident Pürstl stellte diesbezüglich fest, es müsse noch geklärt werden, ob eine sogenannte Vorsatztat vorliege, das heißt, eine Tathandlung, die den Tod der 13-Jährigen billigend in Kauf nahm. Dafür dürfte die Einholung mehrerer medizinischer Gutachten erforderlich sein.

Auf die Spur der beiden Tatverdächtigen führte die Kriminalisten ein Bekannter des 18-Jährigen. Pürstl: "Er hatte ein Gespräch mit einem der Verdächtigen, schloss daraus, dass die beiden mit der Tat in Zusammenhang stehen, und wandte sich an die Polizei." Informationen der Austria Presse Agentur zufolge soll es sich bei diesem Zeugen um einen syrischen Asylbewerber handeln, der den 18-Jährigen auf Medienberichte nach dem Auffinden der Leiche angesprochen hatte. Darauf soll der Syrer von dem Afghanen sogenanntes Täterwissen erfahren haben. Danach ging es schnell: Der ältere der beiden Tatverdächtigen wurde am Montag gegen 15 Uhr in einer Pizzeria in Alsergrund festgenommen, der 16-Jährige zwei Stunden später auf der Donauinsel.

Innenminister Nehammer betonte im Rahmen der Pressekonferenz am Dienstag: "Sollte sich herausstellen, dass sich die Vorwürfe bestätigen, werden wir ganz konsequent nach Afghanistan abschieben." Seine Botschaft an Menschen, die nach Österreich kommen und bleiben wollen: "Hier zu bleiben heißt, Bereitschaft zur Integration zu zeigen und sich an die Gesetze zu halten. Die, die das nicht tun, haben damit zu rechnen, in ihre Herkunftsländer abgeschoben zu werden."

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte indessen am Dienstag eine scharfe Gangart gegen straffällig gewordene Asylbewerber an: "Mit mir wird es definitiv keinen Abschiebestopp nach Afghanistan und keine Aufweichung der Asylgesetze geben." Die FPÖ forderte eine Abschiebeoffensive nach Afghanistan, die SPÖ vom Innenminister "null Toleranz".