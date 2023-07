Tod einer Waldrapp-Familie durch Strommast

Die Bedrohung der Artenvielfalt ist in Österreich schon lange kein neues Phänomen. Von der Zerstörung der Lebensräume bis hin zur Wilderei bleibt den Wildtieren nichts erspart. Aber auch das Nichtoffensichtliche birgt Tödliches. Die ohnehin schon vom Aussterben bedrohten Waldrappe weisen verheerende Todeszahlen auf.

Nach einer erfolgreichen Brutsaison kam der Schock. Am Sonntag fand eine Mitarbeiterin der österreichischen Organisation Waldrappteam drei Jungtiere und den männlichen Elternvogel mit starken Verbrennungen und inneren Blutungen tot auf. Grund dafür soll ein ungesicherter Mittelstrommast in Tarsdorf nahe dem Burghausner Brutort in Bayern gewesen sein. Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre kamen Exemplare der Waldrappe auf einer ungesicherten Mittelstromleitung ums Leben.

Der Waldrapp galt seit dem 16. Jahrhundert als ausgestorben. Durch übermäßiges Jagen der Tiere verschwand der Großvogel regelrecht von der Bildfläche. Um die Großvogelart wieder zu rehabilitieren, liefen in Europa zwei Wiederansiedlungsprojekte. 2021 wurden in Andalusien eine sedentäre (sesshafte) und 2022 durch die Life-Organisation eine migrierende (wandernde) Population gegründet. Diese sind nun auf vier Brutkolonien in Bayern, Baden-Württemberg, Salzburg und Kärnten aufgeteilt. Die Vögel werden mittels GPS-Tracker beobachtet und so konnte festgestellt werden, dass 45 Prozent der Todesfälle der Tiere durch ungesicherte Strommasten entstehen.

Im deutschen Bundesnaturschutzgesetz bestehen bereits Auflagen zur Absicherung der Strommasten. Dies ist in Österreich bisher noch nicht geschehen. Präventiv geht das Waldrappteam in Kooperation mit verschiedenen Anbietern, hier dem Netz Oberösterreich, vor. Seit 2018 wurden in der Gemeinde Hochburg-Ach viele der als "gefährlich" eingestuften Masten mit einer zusätzlichen Gummiisolierung gesichert. "Von allen Bedrohungen der Artenvielfalt hat der Strom das Alleinstellungsmerkmal, dass dieses Risiko bis zu 100 Prozent bekämpfbar ist", so Johannes Fritz, Vorstandssprecher des Waldrappteams. Theoretisch würde das auch gehen, allerdings ist die Finanzierung allumfassender Schutzverkleidungen für einen regulierten Netzbetreiber aus finanzieller Sicht nicht tragbar. Wolfgang Denk, Pressesprecher Netz OÖ, gibt an, dass das Stromnetz in Oberösterreich mit einer Gesamtlänge von 30.000 Kilometern, mit je vier bis fünf Masten pro Kilometer, zu groß ist, um alle Masten mit der Isolierung zu überziehen. Allerdings zeigt sich der Netzbetreiber bei einzelnen Masten aufgeschlossen, wenn Vogelschutzorganisationen diese als risikobehaftet einstufen.

Allerdings scheint die Gefahr "Tod durch Strom" noch nicht ganz präsent in den Köpfen der Bevölkerung und der Gesetzesgeber zu sein. Durch Aufklärungskampagnen möchte das Waldrappteam eine grundlegende Sensibilisierung für die Bedrohung der Vogelarten durch Strommasten schaffen.