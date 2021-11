Tod eines 57-jährigen in Tirol - Tochter noch nicht befragt

Nach dem gewaltsamen Tod eines 57-jährigen Mannes in Neustift im Stubaital am Samstagnachmittag liefen die Ermittlungen am Sonntag auf Hochtouren. Entscheidende neue Erkenntnisse gab es am Sonntagvormittag allerdings keine. Die Obduktion des Leichnams dauerte zu Mittag noch an, die tatverdächtige 28-jährige Tochter konnte weiter nicht befragt werden. Mit ihrer Einvernahme war am Sonntag nicht mehr zu rechnen, sagte Katja Tersch, Leiterin des Tiroler Landeskriminalamts.

SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT/TEAM/ZEITUNG Ein 57-jähriger Mann ist in Neustift erstochen worden.