Tod nach falsch dosierten Tabletten: Zwei Schuldsprüche

Eine Ärztin und eine Diplompflegerin sind am Mittwoch in Feldbach wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht gestanden. Ihnen wurde der Tod einer 75-Jährigen angelastet. Die Frau hatte in einem Pflegeheim ein Rheumamittel täglich statt wöchentlich bekommen und starb daraufhin im Juli 2018 im Krankenhaus. Die beiden Frauen wurden gemäß der Anklage für schuldig befunden.

