Todesfälle-Verlauf ähnelt bedenklich dem des Vorjahres

Laut vorläufigen Ergebnissen von Statistik Austria sind in der 46. Kalenderwoche (15. bis 21. November 2021) 2.112 Personen verstorben. Die Zahl der Verstorbenen war damit um 58 Personen höher als in der Vorwoche, aber um 171 niedriger als in der 46. Kalenderwoche des Jahres 2020. "Wir befinden uns nach wie vor mitten in einer sehr gefährlichen pandemischen Situation", sagte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas am Donnerstag bei einem Online-Pressegespräch.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Mitten in gefährlicher pandemischer Situation