Todesopfer in Wien-Brigittenau serbischer Staatsbürger

Der am Mittwoch in einem Wohnhaus in der Durchlaufstraße in Wien-Brigittenau mit schweren Stichverletzungen im Oberkörper entdeckte Mann ist laut Obduktionsergebnis gegen 23.15 Uhr am Vortag an diesen am Fundort gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auch die Identität des Opfers wurde inzwischen festgestellt, es handelt sich um einen 32-jährigen serbischen Staatsbürger.

Mann lag tot im Stiegenhaus