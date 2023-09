Eine Kölner Initiative produziert diese Podcasts, damit die Kinder später erfahren können, was für ein Mensch Mama oder Papa gewesen ist.

Was soll mein Kind unbedingt über mich wissen? Benedikt Bodendorf hat sich vor Kurzem intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Ziemlich schnell stand für ihn fest, was er auf jeden Fall erzählen wollte: "Da komm ich her. So bin ich aufgewachsen. ...