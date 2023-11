Töchter sexuell missbraucht: Prozess in Eisenstadt

Am Landesgericht Eisenstadt hat am Dienstag ein Missbrauchsprozess gegen einen 43-jährigen Burgenländer und eine 21-jährige Niederösterreicherin begonnen. Die beiden, die kein Paar sind, sollen sich jeweils an ihren eigenen Töchtern vergangen und Missbrauchsdarstellungen angefertigt haben. Verhandelt wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER 43-Jähriger und 21-Jährige wegen Missbrauchsdarstellungen angeklagt