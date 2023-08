Tödliche Bluttat in Nickelsdorf: Eltern wurden erschlagen

Nach einer Bluttat mit drei Toten am Samstag in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat die burgenländische Polizei am Montag bekanntgegeben, dass der Vater mit einer Schotterschaufel und die Mutter mit einem Kochtopf erschlagen wurde. Der Sohn als mutmaßlicher Täter soll anschließend Suizid verübt haben. Der 33-Jährige wurde der Aussendung zufolge im Garten liegend tot aufgefunden.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Ermittlungen nach einer Bluttat mit drei Toten in Nickelsdorf laufen