Tödliche Bluttat in NÖ: U-Haft über 27-Jährigen verhängt

Nach der Bluttat von Montagfrüh in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) mit einer Toten ist am Mittwoch die Untersuchungshaft über den Beschuldigten verhängt worden. Der 27-Jährige, der sich in einem Wiener Krankenhaus befindet, wurde befragt, teilte Sprecher Josef Mechtler von der Staatsanwaltschaft Korneuburg mit, ohne Details zu nennen. Den Verdächtigen wird zur Last gelegt, seine 60 Jahre alte Mutter mit einem Küchenmesser getötet zu haben.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Ermittlungen nach der Bluttat am Montag in Strasshof