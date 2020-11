Tödliche Hundebisse: Haftet die Republik für das Leid?

Eine deutsche Gutachterin sieht leichtsinniges Handeln des verstorbenen Soldaten. Entfällt damit ein möglicher Anspruch auf Schmerzensgeld?

Gut ein Jahr nach den tödlichen Hundebissen gegen einen 31-jährigen Soldaten in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt liegt der Staatsanwaltschaft jetzt das Gutachten einer deutschen Tierärztin mit Spezialgebiet Tierverhalten vor. Die Sachverständige sieht keine Verletzung der Sorgfaltspflichten beim Bundesheer bzw. beim beschuldigten Hundeführer, vielmehr habe der Verstorbene, der die beiden Schäferhunde am Kasernengelände versorgen sollte, selbst zu sorglos agiert.

"Die Entscheidung des Oberwachtmeisters, die Hunde zeitgleich ohne Hilfsmittel im Auslaufgelände frei laufen zu lassen, ist unverständlich", schreibt Gutachterin ...