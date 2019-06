Tödliche Verkehrsunfälle in Kärnten und im Burgenland

Ein 35-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Voitsberg ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Bad St. Leonhard (Bezirk Wolfsberg) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann ungebremst gegen einen Baumstamm geprallt, der kurz zuvor wegen einer starken Windböe auf die Straße gefallen war. Auch im Burgenland ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall.

Der Mann wurde vom Motorrad katapultiert und blieb mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Fahrbahn liegen. Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe, die später vom Roten Kreuz und dem Team eines Rettungshubschraubers fortgesetzt wurde. Der Mann erlag jedoch seinen Verletzungen.

In Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) waren nach Angaben der Landessicherheitszentrale ein Pkw und ein Motorrad zusammengeprallt. Neben einem Todesopfer forderte die Karambolage auch einen Schwerverletzten und drei Leichtverletzte, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Ein Notarzt- und zwei Rettungswagen rückten an die Unfallstelle in dem Grenzort aus. Polizei und Feuerwehr standen ebenfalls im Einsatz.

Quelle: APA