Tödlicher 60-Meter-Absturz mit Pkw in Tirol

Ein 58-jähriger Einheimischer ist am Freitag im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital (Bez. Innsbruck-Land) bei einem Absturz mit seinem Auto getötet worden. Laut Polizei kam der Mann aus unbekannter Ursache von einem Forstweg ab, woraufhin der Pkw in steilem Gelände etwa 60 Meter in die Tiefe stürzte und sich dabei mehrmals überschlug. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Der 58-Jährige dürfte am frühen Nachmittag zu einer Jausenstation unterwegs gewesen sein. Der tödliche Unfall ereignete sich nicht weit von seinem Ziel entfernt. Die Leiche des Mannes wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen.