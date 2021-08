Tödlicher Absturz am Stubaier Höhenweg

Ein 64-jähriger Deutscher ist am Sonntagnachmittag bei einer Wanderung am Stubaier Höhenweg tödlich verunglückt. Der Mann war gemeinsam mit drei Landsleuten von der Innsbrucker Hütte in Richtung Bremer Hütte unterwegs. Gegen 14:00 Uhr, als die Gruppe sich am höchsten Punkt der Etappe bei der sogenannten Wasenwand im Gemeindegebiet von Gschnitz auf ca. 2500 m Seehöhe befand, stürzte er aus bisher unbekannter Ursache rund 100 Meter steiles Gelände hinunter.

Der 64-Jährige erlitt tödliche Verletzungen und kam in einem Bachbett unter der Absturzstelle zu liegen, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.