Tödlicher Alpinunfall am Dachstein

In Ramsau am Dachstein (Bezirk Liezen) ist ein 84-jähriger Wanderer Donnerstagnachmittag bei einem Alpinunfall ums Leben gekommen. Der Mann war vermutlich über ein Schneefeld rund 50 Meter weit abgerutscht, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit.

SN/APA (Symbolbild/Hochmuth)/GEORG Der Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber geborgen