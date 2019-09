Tödlicher Arbeitsunfall bei Apfelernte in Osttirol

Bei einem Unfall mit einer Apfelerntemaschine ist am Donnerstag ein polnischer Staatsbürger in Dölsach (Osttirol) getötet worden. Beim Wenden am Ende einer Baumreihe geriet er auf eine Hangböschung, worauf die Maschine umkippte und der 41-Jährige auf einen unterhalb der Böschung befindlichen Betonplatz geschleudert wurde.

Der Mann erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein ebenfalls auf der Maschine befindlicher weiterer polnischer Arbeiter (31) stürzte auf die Grasböschung und wurde dabei leicht verletzt. Quelle: APA