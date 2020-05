Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Samstag in der Früh beim Bau des Semmering-Basistunnels ereignet. Wie die ÖBB mitteilten, wurde ein Vermessungstechniker auf der Baustelle Fröschnitzgraben in der Gemeinde Spital am Semmering von einem Baufahrzeug erfasst.

SN/APA/JAKOB GRUBER Für den Mann kam jede Hilfe zu spät