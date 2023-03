Tödlicher Arbeitsunfall im Burgenland

Ein 54-jähriger Ungar ist am Mittwoch bei Dacharbeiten in Pöttelsdorf (Bezirk Mattersburg) aus sieben Metern Höhe auf den Asphaltboden gestürzt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag.

Zwei Arbeiter hatten ein Hallendach für geplante Sanierungsarbeiten besichtigt, als plötzlich eine Eternitplatte durchbrach und beide in die Halle fielen. Der 42-Jährige konnte sich noch an einem Querträger festhalten und auf das Dach klettern. Der Ältere stürzte jedoch sieben Meter in die Tiefe. Reanimationsversuche blieben erfolglos.