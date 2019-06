Zu einem tödlichen Arbeitsunfall ist es am Samstag in der Steiermark gekommen. Ein 41-Jähriger stürzte um 12.15 Uhr in Graz-Andritz bei Arbeiten aus derzeit noch unbekannter Ursache von einer Balkonüberdachung, gab die Polizei am Samstagnachmittag bekannt.

Das von den Besitzern des Einfamilienhauses alarmierte Notarztteam leistete Erste Hilfe und versuchte den 41-Jährigen zu reanimieren. Wenig später erlag der Mann jedoch seinen Verletzungen. Quelle: APA