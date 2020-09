Tödlicher Arbeitsunfall in Niederösterreich

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall ist es am späten Samstagnachmittag in Niederösterreich gekommen. Ein 79-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land dürfte gegen 17.45 Uhr im Gemeindegebiet von Traismauer bei der Verbringung von Silage aus dem Silo aus bisher unbekannter Ursache in den Silo gestürzt sein. Er erlitt dabei laut Polizei tödliche Verletzungen.

Quelle: APA