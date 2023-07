Tödlicher Badespaß

Die Sonne scheint, es ist heiß und am liebsten würde man sofort ins kühle Nass springen. Doch Vorsicht, die heimischen Seen und Fließgewässer haben mehr Tücken, als man zuerst denkt.

Der Donnerstagnachmittag forderte erneut zwei Menschenleben. Geborgen wurden ein 26-jähriger Mann in einem Badesee in Linz und ein älterer Herr in der Neuen Donau nahe Wien-Donaustadt. Laut Jürgen Figerl, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.30 Uhr alarmiert. ...