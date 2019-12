Tödlicher Fahrradanhänger-Unfall: Geldstrafe und Diversion

Eine Geldstrafe und eine Diversion sind am Montag in Korneuburg am Ende eines Prozesses um einen Fahrradanhänger-Unfall mit zwei toten Mädchen gestanden. Der Pkw-Lenker, der das Gespann erfasst hatte, muss nicht rechtskräftig 28.000 Euro Geldstrafe berappen, 21.000 Euro davon unbedingt. Das Verfahren gegen die Mutter der beiden Kinder, die das E-Bike gelenkt hatte, endete mit einer Diversion.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Verkehrsunfall sorgte für großes Aufsehen in der Öffentlichkeit