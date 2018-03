Tödlicher Faustschlag - Gewalttäter muss elf Jahre ins Gefängnis

Wegen eines aus nichtigem Anlass gesetzten Faustschlags muss ein 29-jähriger Wiener für elf Jahre ins Gefängnis. Das hat ein Schöffensenat am Freitag am Landesgericht für Strafsachen entschieden. Der Angeklagte war am 15. August 2017 am Praterstern mit einem 38-jährigen Mann in einen Streit geraten, nachdem dieser sich über ihn lustig gemacht hatte. Er starb Wochen später an einem Hirninfarkt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Langjährige Strafe nach Faustschlag wegen nichtigen Anlasses