Tödlicher Helikopterabsturz in NÖ durch Pilotenfehler

Ein Fehler des Piloten hat laut Gutachten zum tödlichen Absturz eines Hubschraubers von Unternehmer Hans-Peter Haselsteiner im November 2021 in Wiener Neustadt geführt. Der Helikopter war in Flammen aufgegangen, für den Kärntner am Steuer kam jede Hilfe zu spät. "Vorbehaltlich der herrschenden Wetterbedingungen und zu geringer Sicht hat der Pilot auffallend unachtsam gehandelt", bestätigte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage einen "Kurier"-Bericht vom Wochenende.

SN/APA/PRESSETEAM FF WR. NEUSTADT Hubschrauber geht in Flammen auf