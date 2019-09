In Oberösterreich hat sich am Donnerstagnachmittag ein tödlicher Motorradunfall ereignet. Ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Braunau hatte kurz vor der Ortschaft Engelschärding (Bezirk Braunau) den Pkw eines 47-Jährigen überholt und war mit einem Traktor auf der Gegenfahrbahn kollidiert. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Quelle: APA