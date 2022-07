Tödlicher Pyro-Unfall in NÖ: Bedingte Haftstrafen

Drei junge Niederösterreicher sind am Freitag am Landesgericht Wiener Neustadt nach einem tödlichen Pyrotechnik-Unfall in der Silvesternacht zu bedingten Haftstrafen von zwölf, zehn und acht Monaten verurteilt worden. Den Männern, 23, 24 und 25 Jahre alt, wurde grob fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Sie bekannten sich schuldig. Ein 23-jähriger Freund war in Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden) beim Zünden einer Kugelbombe ums Leben gekommen.

