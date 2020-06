Tödlicher Schusswechsel mit Polizei in Altmünster

Ein Todesopfer gibt es nach einem nächtlichen Polizeieinsatz in Oberösterreich.

Laut einem Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" dürfte es gegen Mitternacht in der Nacht auf Sonntag in Altmünster (Bezirk Gmunden) zu einer Verfolgungsjagd und bei diesem Einsatz zu einem Schusswechsel gekommen sein. Ein Mann erlag dem Bericht zur Folge noch am Einsatzort seinen schweren Verletzungen. Auf ersten Bildern des Tatortes erkenne man, dass auf einen Kleinbus der Polizei geschossen worden war. Auf der Fahrerseite sind mehrere Einschusslöcher zu sehen. Nähere Details zu dem Schusswechsel waren zunächst noch nicht bekannt.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich dürfte die weiteren Ermittlungen aufgenommen haben. Wenn Polizisten von der Schusswaffe Gebrauch machen, übernimmt die Behörde eines anderen Bundeslandes die Ermittlungen.

Quelle: SN