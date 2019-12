Am Stubnerkogel im Skigebiet von Gastein (Pongau) hat sich am Mittwoch ein tödlicher Skiunfall ereignet. Laut ersten Informationen kam ein 20-Jähriger während der Abfahrt ins Angertal von der Piste B11 ab und prallte gegen einen Baum. Es handle sich um ein Alleinverschulden, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Der Däne, der zuvor über eine Kuppe gefahren war, starb noch an der Unfallstelle.

Quelle: APA