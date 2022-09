Tödlicher Streit in Graz und totes Ehepaar entdeckt

Die Grazer Polizei ist am Freitag gleich zwei Mal wegen Mordalarms ausgerückt: Während am Zentralfriedhof ein Pensionist und seine im Rollstuhl sitzende Ehefrau tot aufgefunden wurden, starb ein Mann im Zuge eines Streits mit einem anderen Mann an einer Stichverletzung in der Vinzenzgasse in Graz-Eggenberg, bestätigte die Polizei einen Bericht der Onlineausgabe der "Kleinen Zeitung".

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Einsatz am Grazer Zentralfriedhof