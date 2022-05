Tödlicher Überfall in Beirut 1985 führt zu Verfahren in Wien

Die Staatsanwaltschaft Wien führt derzeit ein Ermittlungsverfahren um einen bisher ungesühnten tödlichen Raubüberfall in der libanesischen Hauptstadt Beirut aus dem Jahr 1985. Einen diesbezüglichen Bericht der Wiener Stadtzeitung "Falter" bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Donnerstag. Den Überfall auf einen Juwelier sollen drei Brüder am 28. März 1985 verübt und dabei den Geschäftsführer und vier Angestellte umgebracht haben.

