Tödlicher Unfall auf A25 in Oberösterreich

Auf der Welser Autobahn (A25) hat sich am Montagnachmittag vor der Ausfahrt Weißkirchen (Bezirk Wels-Land) ein tödlicher Unfall ereignet. Das teilte die oberösterreichische Polizei der APA auf Anfrage mit. Der Lenker habe sein Fahrzeug verrissen und sei in Folge mit der Leitschiene kollidiert. Daraufhin kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen. Der Lenker starb laut Polizeisprecher noch an der Unfallstelle.

SN/APA (FOTOKERSCHI) Lenker prallte gegen Leitschiene