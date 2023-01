Tödlicher Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Bei einem Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn verunglückte in der Nacht auf Sonntag eine 54-jährige Innviertlerin tödlich. Ihr Mann (60) war kurz nach 1.00 Uhr im Ortsgebiet von Mattighofen (Bezirk Braunau) mit seinem Porsche Cayenne von der Straße abgekommen, als er in einer Rechtskurve eine Brücke überqueren wollte. Der Wagen stürzte in einen Bach und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann konnte sich selbst befreien. Ein Ersthelfer alarmierte die Einsatzkräfte und versuchte mit einer Polizistin, die Frau zu retten. Es ...