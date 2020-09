Tödlicher Unfall bei Einsatzfahrt: Polizist vor Gericht

Am Mittwoch muss sich ein Polizist am Bezirksgericht Favoriten verantworten, weil er im Sommer 2019 für einen tödlichen Verkehrsunfall am Verteilerkreis verantwortlich sein soll. Der Beamte lenkte ein Einsatzfahrzeug, dass beim Überqueren der Kreuzung ein anderes Auto touchierte. Beide Pkw erfassten eine Fußgängerin, die dabei tödlich verletzt wurde. Die Verhandlung ist für drei Tage anberaumt. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung sowie fahrlässige Körperverletzung.

