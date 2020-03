Tödlicher Unfall bei Expeditionskurs im Tiroler Pinztal

Im Zuges eines Expeditionskurses ist es am Samstag im Tiroler Pinztal am Taschachferner zu einem tödlichen Unfall gekommen. Zwei niederländische Kursteilnehmer wurden laut Polizeiangaben vom Sonntag Samstagfrüh tot in einem Zelt aufgefunden. Die Zelte waren mit Gaskochern ausgestattet. Die 50- und 52-jährigen Männer dürften an einer durch den Gaskocher ausgelösten Vergiftung gestorben sein.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Der Vorfall wird nun untersucht