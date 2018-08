Ein 33-Jähriger aus dem steirischen Bezirk Liezen hat Donnerstagnachmittag bei Schweißarbeiten in einer Garage einen tödlichen Stromschlag erlitten. Der Mann dürfte bei Arbeiten an einem Pkw in den Kraftstromkreis gelangt sein, teilte die Polizei mit. Seine Ehefrau habe den Unfall bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Trotz der Reanimationsversuche starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Quelle: APA