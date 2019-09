Eine 82-jährige Pensionistin ist am Donnerstag auf einem Bauernhof in Mehrnbach (Bezirk Ried) von einer Kuh getötet worden. Als sie gemeinsam mit ihrem 28-jährigen Enkel die Tiere von der Weide in den Stall trieb, sprang ein Rind auf ein anderes, rutschte ab und fiel auf die Frau, berichtete die Polizei. Die 82-Jährige war nicht mehr zu retten.

Quelle: APA