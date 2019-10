Tödlicher Verkehrsunfall bei Bad Aussee

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Bad Aussee (Bezirk Liezen) ist in der Nacht auf Freitag auf der B145 ein 63-jähriger Grazer ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Pkw in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gekracht. Das Auto wurde dabei zur Straße zurückgeschleudert. Da der 63-Jährige nicht angegurtet war, wurde er aus dem Pkw geschleudert und tödlich verletzt.

SN/APA (Archiv/dpa)/Stephan Jansen Für den Mann kam jede Hilfe zu spät