Tödlicher Verkehrsunfall im Ötztal

Bei einem Verkehrsunfall im Tiroler Ötztal ist in der Nacht auf Sonntag eine Person ums Leben gekommen. Eine Polizeistreife hatte gegen 5.30 Uhr bei Sölden auf der B 186 Ötztalstraße ungewöhnliche Fahrzeugspuren bemerkt und in der Folge am Ufer der Ötztaler Ache das Unfallfahrzeug entdeckt. Beim Lenker konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

