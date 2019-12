Tödlicher Verkehrsunfall im Tiroler Außerfern

Ein Verkehrsunfall im Tiroler Außerfern hat am Donnerstagnachmittag für einen 50-jährigen Deutschen tödlich geendet. Der Pkw-Lenker verlor auf der L69 in Stegen im Gemeindegebiet von Vils (Bezirk Reutte) das Bewusstsein. Dabei geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn und schlitterte in einen etwa 80 cm tiefen Straßengraben entlang einer Felswand, teilte die Polizei mit.

SN/APA/LUKAS HUTER Laut Polizei verlor der Lenker am Steuer das Bewusstsein