Tödlicher Verkehrsunfall in der Steiermark

Eine Frontalkollision zweier Pkw auf der Tauernstraße hat am Samstagabend gegen 22:45 Uhr ein Todesopfer gefordert. Ein 23-jähriger fuhr mit seinem Auto aus Hohentauern kommend in Richtung Oberzeiring und kollidierte laut Polizei vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung frontal mit dem Fahrzeug eines 61-Jährigen. Der 61-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Leoben nahm die Ermittlungen auf.