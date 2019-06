Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 62-Jährige fuhr auf der B 24 Richtung Gußwerk. In einer Kurve kam er laut Polizei von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung. Ein Mann entdeckte den 62-Jährigen und verständigte die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen.

Quelle: APA